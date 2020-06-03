Удовольствия "переехали" на дом. Маркетолог объяснил повышенный спрос на ряд товаров в период пандемии

Высокий уровень неопределённости рождает повышенную тревожность и влияет на рост потребления, в связи с чем в период пандемии некоторые товары стали более востребованы. В их числе алкоголь, интимные изделия, домашние животные, инвентарь для спорта и многое другое. Об этом в беседе с Лайфом заявил член совета Ассоциации брендинговых компаний России, специалист по потребительскому поведению Алексей Муразанов.

В частности, после объявления пандемии коронавируса все развлечения и удовольствия "переехали" домой. Первым делом резко поднялся спрос на алкогольную продукцию.

— Люди хотели "запить" этот страх. Но, так как карантин не ограничился неделей или двумя, а потребление алкоголя — это вред здоровью, то произошёл процесс замещения на безалкогольные или слабоалкогольные напитки, — сказал специалист.

Кроме того, некоторые россияне обнаружили очередной "сюрприз": из-за мер безопасности, введённых на фоне вируса, многие пары оказались буквально заперты под одной крышей со своим партнёром. Для того чтобы поддержать интригу в отношениях, люди стали чаще покупать интимные товары, одежду и бельё.

Также, подчеркнул маркетолог, вполне объясним интерес к домашним животным. Из-за пандемии выросло "кризисное состояние одиночества" и замкнутости. Естественно, что люди, особенно одинокие или те, у кого ограничен круг общения, начали искать кого-то, кто мог бы дать теплоту и положительные эмоции. А питомцы — как раз те, кто может сполна всё это обеспечить.

Товары для спорта обрели популярность на фоне временного закрытия фитнес-клубов и спортзалов, спрос на музыкальные инструменты обоснован попыткой развлечь себя дома, а интерес к канцелярским товарам — переходом из офисов на удалённую работу.

— У людей когда-то был навык, времени заниматься этим не было, и сейчас за счёт того, что освободилось как минимум два часа — дорога с работы домой и из дома на работу, то именно эти два часа дают возможность "побрынькать", поучить английский, поиграть на инструментах, — отметил специалист.

В свою очередь, популярность раскрасок объясняется тем, что вместе с родителями были вынуждены сидеть дома и дети. Соответственно, для того чтобы занять малышей и как-то освободить время для себя, взрослые начали закупать товары для детей и творчества.