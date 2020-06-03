Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего состава правительства. Об этом сообщает БелТА.

По данным агенства, белорусский лидер в ходе совещания уже успел выслушать предложения по составу нового Совета министров. В мероприятии приняли участие председатели Совета Республики и Палаты представителей, а также глава Администрации Президента и госсекретарь Совета безопасности.

— Хотел бы, прежде чем принимать решение, посоветоваться ещё раз. При этом хочу, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад, — добавил он.

Президент уточнил, что ещё тогда в правительство пришли новые министры, а прежних заменили, исходя из их просьб и перевода на новые места. Он также обратил внимание на то, что в условиях экономического кризиса и пандемии проводить серьёзные изменения в кабмине сейчас было бы нежелательно, да и "необходимости в этом нет", так как в стране выросло новое поколение руководителей, успевшее положительно себя зарекомендовать.

Обратившись к участникам совещания, он попросил их высказаться по данному вопросу.