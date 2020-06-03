Опекун показала, где жила истощённая девочка — видео

В Брянской области продолжают расследовать дело истощённой девочки, которую обнаружили брошенной взрослыми. Следователи просят арестовать опекуна малышки.

Стражи порядка уже успели опросить ранее задержанную приёмную мать девочки, других членов семьи, а также чиновников, ответственных за работу с несовершеннолетними.

В суд уже было направлено прошение об аресте жительницы Брянска на период расследования. Также меру пресечения изберут и ответственному должностному лицу органов опеки и попечительства.