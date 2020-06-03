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Опекун показала, где жила истощённая девочка — видео

Следователи требуют, чтобы женщину изолировали от общества.

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В Брянской области продолжают расследовать дело истощённой девочки, которую обнаружили брошенной взрослыми. Следователи просят арестовать опекуна малышки.

Стражи порядка уже успели опросить ранее задержанную приёмную мать девочки, других членов семьи, а также чиновников, ответственных за работу с несовершеннолетними.

В суд уже было направлено прошение об аресте жительницы Брянска на период расследования. Также меру пресечения изберут и ответственному должностному лицу органов опеки и попечительства.

Ранее Лайф сообщал, что в частном доме в Брянске нашли истощённую семилетнюю девочку с обмороженными ногами. Её забрали в отделение детской областной больницы благодаря обращению собутыльника отца ребёнка. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

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