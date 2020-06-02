Истощённую малышку из брянской приёмной семьи спас собутыльник отца

Семилетнюю девочку из приёмной семьи в деревне Пальцово Брянской области спас собутыльник отца. Мужчина увидел сидящую в грязи малышку Иру, когда зашёл, чтобы выпить. Приёмной матери в этот момент дома не было, а пьяный отец спал в соседней комнате. Помимо девочки у пары есть ещё шесть детей.
Фото © LIFE
По данным источника Лайфа, мать вернулась домой лишь поздно вечером: так как муж ушёл в запой, она на две недели уехала к старшей дочери, оставив малышку с супругом. Остальных детей женщина увезла к родственникам. Она уверяла, что приезжала кормить Иру каждый день.
Следственный комитет опубликовал видео из квартиры семьи, где жила девочка.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела об истязании ребёнка. Он также распорядился установить все обстоятельства произошедшего, изучить условия, в которых проживал ребёнок, и выяснить, поступали ли ранее какие-либо сигналы о том, что малышка находилась в опасных условиях.
Ранее сообщалось, что в частном доме в Брянске нашли истощённую семилетнюю девочку с обмороженными ногами. Ребёнка забрали в гастроэнтерологическое отделение детской областной больницы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего", "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе".