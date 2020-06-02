Истощённую малышку из брянской приёмной семьи спас собутыльник отца

Семилетнюю девочку из приёмной семьи в деревне Пальцово Брянской области спас собутыльник отца. Мужчина увидел сидящую в грязи малышку Иру, когда зашёл, чтобы выпить. Приёмной матери в этот момент дома не было, а пьяный отец спал в соседней комнате. Помимо девочки у пары есть ещё шесть детей.

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По данным источника Лайфа, мать вернулась домой лишь поздно вечером: так как муж ушёл в запой, она на две недели уехала к старшей дочери, оставив малышку с супругом. Остальных детей женщина увезла к родственникам. Она уверяла, что приезжала кормить Иру каждый день.

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры семьи, где жила девочка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела об истязании ребёнка. Он также распорядился установить все обстоятельства произошедшего, изучить условия, в которых проживал ребёнок, и выяснить, поступали ли ранее какие-либо сигналы о том, что малышка находилась в опасных условиях.

Ранее сообщалось, что в частном доме в Брянске нашли истощённую семилетнюю девочку с обмороженными ногами. Ребёнка забрали в гастроэнтерологическое отделение детской областной больницы.