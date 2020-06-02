Истощённую девочку с обмороженными ногами нашли в брянской приёмной семье

В частном доме в Брянске нашли истощённую семилетнюю девочку с обмороженными ногами. Ребёнка забрали в гастроэнтерологическое отделение детской областной больницы, сообщает телеканал "Городской".
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Несовершеннолетняя была одета в грязную одежду. Кроме того, от неё исходил ужасный запах. По данным телеканала, девочка проживала у приёмных родителей, злоупотреблявших алкоголем. При этом опекунши никогда не было дома, а в холодильнике отсутствовали продукты.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего", "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе".
Ранее в Москве 16-летняя девочка обвинила приёмную мать в принуждении к сексу с начальником.