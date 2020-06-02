Истощённую девочку с обмороженными ногами нашли в брянской приёмной семье

Несовершеннолетняя была одета в грязную одежду. Кроме того, от неё исходил ужасный запах. По данным телеканала, девочка проживала у приёмных родителей, злоупотреблявших алкоголем. При этом опекунши никогда не было дома, а в холодильнике отсутствовали продукты.