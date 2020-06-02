Потенциально опасный для Земли астероид приблизится к планете 6 июня

Астероид 163348 (2002 NN4), считающийся потенциально опасным для Земли, сблизится с нашей планетой 6 июня. Об этом сообщает Space Reference.

Максимальное сближение произойдёт в субботу в 06:20 по московскому времени. При этом столкновение учёные исключают: астероид пролетит от Земли в 13 раз дальше, чем орбита Луны.

Данное небесное тело обнаружили в 2002 году. Оно считается потенциально опасным, так как его траектория пересекает орбиту Земли. Один оборот астероида вокруг Солнца занимает 300 земных суток.