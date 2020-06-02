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"Позор!" Мэр Вашингтона осудила разгон мирной демонстрации возле Белого дома

Она призвала жителей разойтись по домам и оставаться в безопасности.

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Мэр Вашингтона Мюриел Баузер осудила разгон мирной демонстрации возле Белого дома и выразила уверенность, что эти действия сильно осложнят работу полиции.

За 25 минут до комендантского часа и без каких-либо провокаций федеральная полиция применила боеприпасы по мирным протестующим перед Белым домом. Позор! — написала градоначальница в "Твиттере".

Мэр Вашингтона призвала граждан отправиться по домам и находиться там в безопасности. Упоминаний о беспорядках, которые охватили город накануне, в её аккаунте нет.

По сообщениям местных телеканалов, на улицах, несмотря на комендантский час, который будет действовать ещё двое суток, продолжают оставаться толпы протестующих, они провоцируют полицию на столкновения, выкрикивая лозунги и скандируя: "Джордж Флойд!"

Напомним, протесты в Вашингтоне начались вслед за беспорядками в Миннеаполисе после смерти Флойда от рук полицейского. В выходные демонстранты жгли флаги напротив Белого дома и устроили пожар в церкви Святого Иоанна. Сотрудникам администрации президента США рекомендовали не выходить на работу.

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