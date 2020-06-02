"Позор!" Мэр Вашингтона осудила разгон мирной демонстрации возле Белого дома

SHOCKING: to see members of the media also taking direct, *intentional* punches and swings from police as they cleared the streets of protesters outside the White House. #protest #Washington #WashingtonDCProtest #PictureOfTheDay pic.twitter.com/7zR154O6Jg — Scott Thuman (@ScottThuman) June 1, 2020

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер осудила разгон мирной демонстрации возле Белого дома и выразила уверенность, что эти действия сильно осложнят работу полиции.

— За 25 минут до комендантского часа и без каких-либо провокаций федеральная полиция применила боеприпасы по мирным протестующим перед Белым домом. Позор! — написала градоначальница в "Твиттере".

Мэр Вашингтона призвала граждан отправиться по домам и находиться там в безопасности. Упоминаний о беспорядках, которые охватили город накануне, в её аккаунте нет.

По сообщениям местных телеканалов, на улицах, несмотря на комендантский час, который будет действовать ещё двое суток, продолжают оставаться толпы протестующих, они провоцируют полицию на столкновения, выкрикивая лозунги и скандируя: "Джордж Флойд!"