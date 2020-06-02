США обвинили Зимбабве во вмешательстве во внутренние дела страны, но там всё отрицают

Власти США обвинили Правительство Зимбабве во вмешательстве в ситуацию с массовыми протестами, происходящими в американских городах в связи с гибелью Джорджа Флойда. Африканская республика не осталась в долгу и ответила вызовом посла США в Хараре, сообщает The Herald.

Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Сибусисо Мойо встретился с главой американской дипмиссии Брайаном Николсом и назвал эти обвинения ложными и не имеющими фактических оснований. Кроме того, по его словам, подобные высказывания расшатывают и без того сложные отношения между двумя государствами.

Министр отметил, что Республика Зимбабве не является и никогда не была противником США, а также уточнил, что страна неизменно поддерживает устав ООН, статья 2(4) которого призывает "все государства-члены уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость других стран".

Мойо передал американскому послу, что Зимбабве планирует строить с США нормальное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела друг друга.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC заявил, что некоторые страны, включая Зимбабве, являются противниками Вашингтона и пользуются сложившейся ситуацией, чтобы вмешаться во внутренние дела страны.