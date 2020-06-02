Флойд Мейвезер оплатит похороны задушенного в Миннеаполисе афроамериканца

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер предложил семье задушенного полицейскими Джорджа Флойда оплатить его похороны. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что семья мужчины уже приняла предложение. Средства в размере 88 500 долларов поступили на счёт похоронного бюро "Форт Бенд мемориал".

Как уточняет источник издания, спортсмен принял такое решение после того, как узнал, что генеральный директор принадлежащей ему компании TMT Music Энзел Дженнингс был знаком с погибшим Флойдом с детства.