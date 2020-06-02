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Флойд Мейвезер оплатит похороны задушенного в Миннеаполисе афроамериканца

По данным СМИ, спортсмен принял такое решение, узнав, что гендиректор его компании был знаком с погибшим.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Isaac Brekken

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер предложил семье задушенного полицейскими Джорджа Флойда оплатить его похороны. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что семья мужчины уже приняла предложение. Средства в размере 88 500 долларов поступили на счёт похоронного бюро "Форт Бенд мемориал".

Как уточняет источник издания, спортсмен принял такое решение после того, как узнал, что генеральный директор принадлежащей ему компании TMT Music Энзел Дженнингс был знаком с погибшим Флойдом с детства.

Ранее появилось новое видео, как полицейские из Миннеаполиса скручивают Джорджа Флойда, и вскоре он погибает.

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