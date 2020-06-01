Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в США

Одномоторный самолёт потерпел крушение недалеко от города Карлинвилль в штате Иллинойс. В результате катастрофы погибло как минимум четыре человека, сообщает телеканал Fox.
Среди погибших оказались пилот судна и три пассажира. Имена жертв на данный момент неизвестны. Самолёт рухнул неподалёку от жилого дома. Уточняется, что на земле пострадавших нет.
Национальное управление безопасности на транспорте ведёт расследование. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Неваде.