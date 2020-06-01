Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в США

Одномоторный самолёт потерпел крушение недалеко от города Карлинвилль в штате Иллинойс. В результате катастрофы погибло как минимум четыре человека, сообщает телеканал Fox.

Среди погибших оказались пилот судна и три пассажира. Имена жертв на данный момент неизвестны. Самолёт рухнул неподалёку от жилого дома. Уточняется, что на земле пострадавших нет.

Национальное управление безопасности на транспорте ведёт расследование. Обстоятельства трагедии устанавливаются.