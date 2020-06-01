СМ: Абрамович приобрёл самую дорогую виллу Израиля

Предприниматель Роман Абрамович за 65 миллионов долларов приобрёл самую дорогую виллу Израиля, находящуюся в городе Герцлия-Питуах в 15 километрах от Тель-Авива. Об этом сообщает газета Globes.

По данным издания, сделка была оформлена ещё в январе. В начале 2019 года бизнесмен арендовал дом площадью две тысячи квадратных метров на участке в 0,9 га и подписал опцион на его приобретение. Ранее недвижимость принадлежала миллиардеру Алану Говарду, который в 2006 году за 21 миллион долларов купил два участка в Герцлии-Питуах, объединил их и построил дом.

Отмечается, что это не первая подобная покупка Абрамовича в Израиле. Так, в 2015 году он за 25 миллионов долларов приобрёл в исторической части Тель-Авива отель-бутик "Варсано" и прилегающий к нему участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров.