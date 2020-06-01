Следователи задержали отца утонувшей в Крыму девочки

Отец шестилетней девочки, утонувшей в Ленинском районе Крыма, задержан. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
— Отец девочки задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, — цитирует Постнову агентство "Крыминформ".
Сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия. Его подозревают в оставлении своей дочери в опасности.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что шестилетняя девочка отправилась с отцом и его приятелем на рыбалку и исчезла. Взрослые распивали спиртные напитки и не заметили пропажи ребёнка, об исчезновении девочки в полицию заявила её бабушка. На поиски выдвинулись сотрудники полиции, МЧС, водолазы и волонтёры отряда "Лиза алерт". Тело девочки нашли на берегу Северо-Крымского канала — недалеко от места, где её видели в последний раз.