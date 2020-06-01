СМИ: Способное достроить "Северный поток — 2" судно сменило владельца

Трубоукладчик "Академик Черский", способный достроить "Северный поток — 2", сменил владельца и теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на выписку из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.

По состоянию на 31 марта фонд входил в группу "Газпром", его учредителями являются "Газпром теплоэнерго" и "Газпром межрегионгаз Самара". Уставный капитал фонда равен 123 миллионам рублей. В конце марта СТИФ сменил прописку на Санкт-Петербург.

Управляющий партнёр московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов в беседе с телеканалом пояснил, что собственником судна фонд сделали потому, что считают возможные санкции США в отношении него неопасными.