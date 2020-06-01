СМИ: Способное достроить "Северный поток — 2" судно сменило владельца

Трубоукладчик "Академик Черский", способный достроить "Северный поток — 2", сменил владельца и теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на выписку из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.
По состоянию на 31 марта фонд входил в группу "Газпром", его учредителями являются "Газпром теплоэнерго" и "Газпром межрегионгаз Самара". Уставный капитал фонда равен 123 миллионам рублей. В конце марта СТИФ сменил прописку на Санкт-Петербург.
Управляющий партнёр московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов в беседе с телеканалом пояснил, что собственником судна фонд сделали потому, что считают возможные санкции США в отношении него неопасными.
Напомним, 9 мая трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Германию. Судно бросило якорь в акватории порта Мукран, где находится логистический терминал строительства "Северного потока — 2". Именно там хранятся трубы для укладки финальной части газопровода. По данным агентства Bloomberg, строительство "Северного потока — 2" близится к завершению. В декабре 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газопровод запустят до конца 2020 года. Он добавил, что достроить "Северный поток — 2" способен "Академик Черский".