НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Возможный трубоукладчик "Северного потока – 2" вышел из немецкого порта Мукран

Там он провёл более двух недель.

222
Post cover

Кадр из видео © YouTube / Судно-трубоукладчик "Академик Черский" на рейде порта Холмск

Трубоукладчик "Академик Черский", который является кандидатом на завершение строительства "Северного потока – 2", вышел из немецкого порта Мукран. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию местоположения кораблей Marine Traffic.

При этом через два часа движения на юго-восток судно вновь встало на якорь примерно в 6,4 км от порта.

Напомним, 9 мая трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Германию. Судно бросило якорь в акватории порта Мукран, где находится логистический терминал строительства "Северного потока – 2". Именно там хранятся трубы для укладки финальной части газопровода.

В декабре 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток – 2" будет запущен до конца 2020 года. Он добавил, что газопровод может быть достроен судном "Академик Черский".

Выбор редакции

Loading...