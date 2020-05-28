Возможный трубоукладчик "Северного потока – 2" вышел из немецкого порта Мукран

Трубоукладчик "Академик Черский", который является кандидатом на завершение строительства "Северного потока – 2", вышел из немецкого порта Мукран. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию местоположения кораблей Marine Traffic.

При этом через два часа движения на юго-восток судно вновь встало на якорь примерно в 6,4 км от порта.

Напомним, 9 мая трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Германию. Судно бросило якорь в акватории порта Мукран, где находится логистический терминал строительства "Северного потока – 2". Именно там хранятся трубы для укладки финальной части газопровода.