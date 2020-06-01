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В Нью-Йорке на фоне продолжающихся протестов ввели комендантский час

Также власти решили увеличить присутствие полиции в городе.

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В Нью-Йорке введён комендантский час на фоне массовых протестов в память о погибшем Джордже Флойде, он продлится с 23:00 (06:00 вторника мск) до 05:00 (12:00 мск). Об этом говорится в совместном заявлении губернатора штата Эндрю Куомо и мэра города Билла де Блазио.

Жители Нью-Йорка, вы должны оставаться дома после 11 вечера! — потребовал Куомо.

Он отметил, что поддерживает мирные демонстрации, однако есть люди, которые готовы дискредитировать протесты. Губернатор подчеркнул, что насилие и мародёрство отвлекли граждан "от праведного дела", и призвал высказывать своё мнение, не создавая угрозы общественной безопасности.

Мы не можем позволить насилию подорвать важное послание этого момента. И очень важно, чтобы оно было услышано. Сегодня вечером для защиты от насилия и материального ущерба губернатор и я решили ввести комендантский час в городе, — добавил мэр.

Де Блазио отметил, что было принято решение удвоить присутствие полиции в Нью-Йорке, дополнительные силы направят в те районы, где накануне зафиксировали наибольшие беспорядки.

Кроме того, мэр города подтвердил в эфире телеканала ABC, что его дочь, Кьяра де Блазио, вчера была арестована во время протестов. Он заявил, что гордится тем, что девушка "хотела пойти туда и что-то с этим сделать".

Протесты в Нью-Йорке длятся уже третий день, 31 мая толпы митингующих вышли на улицы, акции закончились беспорядками и поджогами полицейских машин. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах. Напомним, причиной массовых демонстраций в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице.

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