В Нью-Йорке на фоне продолжающихся протестов ввели комендантский час

West Islip, New York. 96 percent white. Like the town from The Truman Show — A bubble.



Never in my 23 years living in this town would I ever think that a #BlackLivesMatter protest would happen here.



But it’s happening. It’s peaceful. It’s powerful. pic.twitter.com/S6O9UKWPUV — Freddie Benson (@DeeH_NYC) June 1, 2020

В Нью-Йорке введён комендантский час на фоне массовых протестов в память о погибшем Джордже Флойде, он продлится с 23:00 (06:00 вторника мск) до 05:00 (12:00 мск). Об этом говорится в совместном заявлении губернатора штата Эндрю Куомо и мэра города Билла де Блазио.

IMPORTANT NEWS:



There will be a citywide curfew in NYC starting at 11pm TONIGHT (6/1), lasting until 5am.



NYC residents — you must stay home after 11 PM! pic.twitter.com/gZXBvPOmOp — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 1, 2020

— Жители Нью-Йорка, вы должны оставаться дома после 11 вечера! — потребовал Куомо.

Он отметил, что поддерживает мирные демонстрации, однако есть люди, которые готовы дискредитировать протесты. Губернатор подчеркнул, что насилие и мародёрство отвлекли граждан "от праведного дела", и призвал высказывать своё мнение, не создавая угрозы общественной безопасности.

— Мы не можем позволить насилию подорвать важное послание этого момента. И очень важно, чтобы оно было услышано. Сегодня вечером для защиты от насилия и материального ущерба губернатор и я решили ввести комендантский час в городе, — добавил мэр.

Де Блазио отметил, что было принято решение удвоить присутствие полиции в Нью-Йорке, дополнительные силы направят в те районы, где накануне зафиксировали наибольшие беспорядки.

Кроме того, мэр города подтвердил в эфире телеканала ABC, что его дочь, Кьяра де Блазио, вчера была арестована во время протестов. Он заявил, что гордится тем, что девушка "хотела пойти туда и что-то с этим сделать".