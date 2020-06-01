Житель Зауралья сжёг 13 машин автосалона на сумму более 18 миллионов рублей — видео

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В Кургане мужчина сжёг 13 автомобилей на сумму более 18 миллионов рублей на открытой парковке автосалона, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Курганской области.

Сотрудники полиции просмотрели запись с камер видеонаблюдения и по горячим следам задержали жителя посёлка Кетово. Он является безработным и неоднократно судимым.

Злоумышленник пробрался на открытую парковку автосалона около трёх часов ночи, он облил машины бензином и поджёг. Внятно объяснить правоохранителям причины своего поступка мужчина не смог.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.