Первый афроамериканец-миллиардер потребовал у США 14 триллионов компенсации за рабство

Основатель кабельного канала Black Entertainment Television миллиардер Роберт Джонсон потребовал у Правительства США выплатить афроамериканцам компенсацию за двести лет рабства. Об этом сообщает CNBC.

Власти страны, по его мнению, должны выделить 14 триллионов долларов на выплаты, которые пойдут на компенсацию за неоплаченный труд тысяч рабов. Он отметил, что подобная сумма не принесёт убытка Вашингтону, так как будет означать признание белыми американцами нанесённого ущерба. Кроме того, Джонсон уточнил, что ведёт речь о наличных средствах.

Бизнесмен заявил, что деньги пойдут на развитие бизнеса чернокожих и простимулируют экономику.

Джонсон стал первым миллиардером-афроамериканцем в 2001 году, когда продал акции канала Viacom. Однако сейчас он не входит в список миллиардеров Forbes.