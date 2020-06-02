Наркотики и больное сердце. Опубликованы официальные результаты вскрытия тела Джорджа Флойда

Судмедэксперты опубликовали официальный отчёт о причинах смерти Джорджа Флойда, чья гибель вызвала массовые протесты не только в штате Миннеаполис, но и в крупнейших городах США. Результаты представлены на сайте Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин, штат Миннесота.

По данным вскрытия, афроамериканец погиб от кардиопульмонального шока, у него остановилось сердце и дыхание из-за чрезмерно жёстких приёмов задержания, которые применили полицейские.

Кроме того, официальная экспертиза утверждает, что в организме Флойда обнаружены следы наркотиков, у него произошла интоксикация опиатом фентанил и найдены признаки употребления метамфетамина. По мнению специалистов, у мужчины была артериосклеротическая и гипертоническая болезнь сердца.

В результате смерть Флойда признана убийством, однако с оговоркой. Формулировка, используемая при классификации причины смерти, не говорит о чьей-либо виновности или умысле.

А между тем результаты независимого повторного вскрытия противоположны официальным. Два эксперта уверены, что афроамериканец погиб от механической асфиксии, полицейские сдавили ему шею и стояли коленями на его спине. Медики считают, что у жертвы не было никаких сопутствующих заболеваний, которые могли бы способствовать летальному исходу.