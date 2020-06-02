Трамп пригрозил ввести войска в города с беспорядками

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной мобилизации армии и введении солдат в города, где власти не задействуют национальную гвардию.

— Мэры и губернаторы должны обеспечить подавляющее присутствие сотрудников правоохранительных органов до тех пор, пока насилие не прекратится. Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооружённые силы США и быстро решу проблему за них, — сказал Трамп на выступлении в Белом доме, трансляция которого велась в "Твиттере".

Глава американской администрации назвал руководителей штатов слабыми и призвал их посадить протестующих на 10 лет, сообщает The New York Times.

По данным СМИ, Трамп намерен задействовать закон 1807 года "О восстании", позволяющий президенту использовать военные силы для подавления гражданских беспорядков.

Президент США отметил, что нападения на мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны уже не являются мирными протестами, а переходят в статус внутреннего терроризма.

— Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога, — добавил глава государства.