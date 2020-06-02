Вице-премьер Украины предложил начать консультации по Донбассу без участия России

Вице-премьер Украины Алексей Резников, возглавляющий рабочую группу страны в Трёхсторонней контактной группе, предложил Великобритании и США начать консультации по ситуации в Донбассе без участия России и пересмотреть Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году.

- Украина добровольно отказалась от своего ядерного арсенала, третьего по величине в мире в то время. В день подписания соглашения опытный французский лидер Франсуа Миттеран сказал Кучме: "Молодой человек, вас обманут, так или иначе". К сожалению, история подтвердила слова Миттерана. С 2014 года украинцы прошли большой путь и согласились с тем фактом, что мы должны полагаться прежде всего на свои собственные ресурсы, - написал политик в статье опубликованной на сайте Атлантического совета, действующего под эгидой НАТО.

Резников отметил, что возвращение к рамкам Будапештского меморандума было бы шагом в правильном направлении и напомнил, что одна попытка уже предпринималась 1 марта 2014 года. Тогда представитель Соединённого Королевства в Совете Безопасности ООН предложил начать срочные консультации в формате Будапешта, однако в то время эта инициатива не пошла дальше.

Вице-премьер уверен, что первоначально консультации должны проходить без участия России, но в дальнейшем появятся новые возможности для взаимодействия с Кремлём. Он добавил, что это будет выгодно и для РФ в вопросах восстановления якобы утраченного "доверия международного сообщества".

Политик заявил, что возвращение к формату Будапешта позволит Украине добиться качественно нового уровня военно-технической поддержки со стороны союзников и "привлечь к ответственности страну-агрессора", каковой Киев считает Россиию. При этом Незалежная не намерена отказываться от минских договорённостей, однако, по словам Резникова, ищет новые возможности укрепления мирных отношений и безопасности.