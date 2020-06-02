На Чукотке арестован мужчина, укравший из коляски маленькую девочку

Суд арестовал жителя Чукотки, похитившего из коляски двухлетнюю девочку, которую родители оставили без присмотра на улице. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.
Инцидент произошёл 26 мая в Анадыре. 54-летний злоумышленник воспользовался ситуацией и унёс ребёнка, как он сам пояснил следствию, из корыстных побуждений.
Мужчине предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетнего. Расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий и экспертиз, направленных на установление причин и обстоятельств происшествия.
Ранее в Москве совладелец нефтяной компании похитил у матери их общую дочь. Лайф выяснил подробности этой истории.