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На Чукотке арестован мужчина, укравший из коляски маленькую девочку

Злоумышленник признался, что действовал из корыстных побуждений.

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Фото © Pixabay

Суд арестовал жителя Чукотки, похитившего из коляски двухлетнюю девочку, которую родители оставили без присмотра на улице. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Инцидент произошёл 26 мая в Анадыре. 54-летний злоумышленник воспользовался ситуацией и унёс ребёнка, как он сам пояснил следствию, из корыстных побуждений.

Мужчине предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетнего. Расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий и экспертиз, направленных на установление причин и обстоятельств происшествия.

Ранее в Москве совладелец нефтяной компании похитил у матери их общую дочь. Лайф выяснил подробности этой истории.

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