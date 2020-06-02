Корабль SpaceX доставил на МКС уникальные сверхпрочные картины из золота — видео

Астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен доставили на МКС уникальные сверхпрочные картины американского художника Тристана Итона. Автор продемонстрировал в инстаграме процесс их создания и рассказал о своём видении искусства в космосе.

Изображения нанесены на высокопрочные двухсторонние пластины из золота, бронзы и алюминия. Компания SpaceX заказала их для украшения первого пилотируемого полёта, каждая работа упакована в специальный футляр, внутри также находится послание от автора и приветствие космонавтам. Всего на орбиту отправили пять произведений стрит-арта, по одному для каждого участника миссии на МКС.

- Никто не получает большего представления о нашем мире, чем наши отважные астронавты на МКС. Когда SpaceX попросил меня создать искусство, которое присоединится к этим астронавтам в космосе, я хотел сделать что-то вдохновляющее. Взгляд вниз из космоса, чтобы увидеть весь Человеческий Род вместе на этой крошечной планете, может напомнить вам, сколько у нас есть истории и потенциала, - объяснил Итон.

Художник пожелал удачи Хёрли и Бенкену и выразил надежду, что через три месяца картины вернутся на Землю.