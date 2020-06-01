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В Ботсване более сотни слонов умерли при загадочных обстоятельствах

Известно, что причиной их гибели стала не сибирская язва и не отравление человеком.

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Фото © Facebook / Ministry of Environment, Natural Resources Conservation and Tourism

В Ботсване 110 слонов умерли при загадочных обстоятельствах, об этом сообщило Министерство окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма республики в "Фейсбуке".

Первые случаи смерти зарегистрированы 11 мая 2020 года, а трупы оказались нетронутыми, возможность браконьерства исключена. В результате дальнейшего расследования установлено, что сибирская язва и отравление человеком не являются причиной смерти, говорится в публикации.

Мёртвых животных обнаружили на северо-западе страны, в дельте реки Окаванго. 29 мая на место происшествия вылетела министр по охране окружающей среды Филда Нани Керенг, она провела совещание с представителями сил обороны и полиции республики, ветеринарными врачами, руководством окрестных населённых пунктов и офицерами по охране дикой природы. Расследование продолжается.

В сентябре 2018 года в Ботсване нашли почти 90 мёртвых слонов, тогда их убили браконьеры. Следующим летом более 500 грифов и стервятников погибли после того, как склевали отравленное нелегальными охотниками слоновье мясо.

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