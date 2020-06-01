В Ботсване более сотни слонов умерли при загадочных обстоятельствах

В Ботсване 110 слонов умерли при загадочных обстоятельствах, об этом сообщило Министерство окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма республики в "Фейсбуке".

— Первые случаи смерти зарегистрированы 11 мая 2020 года, а трупы оказались нетронутыми, возможность браконьерства исключена. В результате дальнейшего расследования установлено, что сибирская язва и отравление человеком не являются причиной смерти, — говорится в публикации.

Мёртвых животных обнаружили на северо-западе страны, в дельте реки Окаванго. 29 мая на место происшествия вылетела министр по охране окружающей среды Филда Нани Керенг, она провела совещание с представителями сил обороны и полиции республики, ветеринарными врачами, руководством окрестных населённых пунктов и офицерами по охране дикой природы. Расследование продолжается.