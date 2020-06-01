Премия российской нефти Urals достигла рекордного уровня за 30 лет

Премия российского сорта нефти Urals достигла рекордных значений относительно марки Brent с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара — в Южной Европе, сообщает независимое ценовое агентство Argus.

— Стоимость Urals достигла рекордных премий к североморскому эталону за всю историю мониторинга Argus с 1990 года. Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер, — объясняется в сообщении.

Так, в Северной Европе премия прибавила $1,55 относительно Brent (cif Роттердам — то есть цена включает в себя стоимость продукта, страховку и морскую перевозку до порта Роттердам). В абсолютном выражении стоимость выросла ещё значительнее — на $3,18 до $36,70 за баррель.

В Южной Европе премия на Urals поднялась на $1 до $2,80 за баррель (cif Аугуста), транспортировка происходит в Средиземном море. В целом российская нефть подорожала на $2,63 — до $37,20.

Argus отмечает, что в июне ожидается сокращение морского экспорта из России на 37 тысяч баррелей в сутки до 1,3 миллиона баррелей.