Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с начала марта

Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился на 31 копейку и составил 69,83 рубля. Американская валюта упала ниже 70 рублей впервые с 6 марта 2020 года.
Национальная валюта незначительно укрепилась и по отношению к евро. Европейская валюта в ходе торгов опустилась на 17 копеек и составила 77,71 рубля. Российский фондовый рынок открылся в первый день лета ростом индекса Мосбиржи на 1%, РТС получил дополнительный привес в 1,7%.
Укреплению российской валюты поспособствовал скачок нефтяных котировок под занавес прошедшей недели. 29 мая стоимость фьючерса на чёрное золото марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE достигла отметки $38,17 за баррель.