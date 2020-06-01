Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с начала марта

Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился на 31 копейку и составил 69,83 рубля. Американская валюта упала ниже 70 рублей впервые с 6 марта 2020 года.

Национальная валюта незначительно укрепилась и по отношению к евро. Европейская валюта в ходе торгов опустилась на 17 копеек и составила 77,71 рубля. Российский фондовый рынок открылся в первый день лета ростом индекса Мосбиржи на 1%, РТС получил дополнительный привес в 1,7%.