Транзит российского газа через Польшу возобновлён

После четырёх дней простоя по польскому участку трубопровода Ямал — Европа вновь началась подача российского газа, идущего транзитом в Германию. Об этом свидетельствуют данные операторов европейских газопроводов.
Как сообщает компания Gascade, с шести часов утра и в течение часа по трубопроводу прокачали 24,5 миллиона киловатт-часов из забронированных 36,1 миллиона, что говорит об использовании зарезервированных мощностей газопровода примерно на 68%.
Отмечается, что с начала месяца прокачка составляла около 40–75 миллионов кубических метров газа.
Лента новостей
Как сообщал Лайф, 17 мая истёк срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России. Теперь поставки ведутся на основании аукционов. К 27 мая транзит российского газа в Германию через Польшу был полностью остановлен.