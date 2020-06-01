Транзит российского газа через Польшу возобновлён

После четырёх дней простоя по польскому участку трубопровода Ямал — Европа вновь началась подача российского газа, идущего транзитом в Германию. Об этом свидетельствуют данные операторов европейских газопроводов.

Как сообщает компания Gascade, с шести часов утра и в течение часа по трубопроводу прокачали 24,5 миллиона киловатт-часов из забронированных 36,1 миллиона, что говорит об использовании зарезервированных мощностей газопровода примерно на 68%.

Отмечается, что с начала месяца прокачка составляла около 40–75 миллионов кубических метров газа.