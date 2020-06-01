В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Запрет распространяется на бензин, дизельное топливо, керосин, судовое топливо и газойль. Решение было принято правительством 25 мая, ограничения продлятся до 1 октября. Однако профильные ведомства до 15 июня могут изменить срок их действия.

В запрете есть и исключения. Он не распространяется на топливо, которое содержится в технологических ёмкостях и используется в целях эксплуатации в пути следования; перемещаемое гражданами для личного пользования и ввезённое до вступления в силу решения.