"Путин хороший!" Умиливший президента малыш поделился впечатлениями от разговора с главой государства — видео

Видео © LIFE

Маленький Василий из многодетной семьи Калмыковых, проживающих в Ростовской области, поделился своими впечатлениями от общения с президентом Владимиром Путиным. Ребёнок активно приветствовал главу государства во время видеоконференции.

- Хороший! Привет сказал, - описал Лайфу встречу с российским лидером непосредственный малыш.

На вопрос, понравилось ли ему говорить с главой государства и будет ли он ещё с ним общаться, ребёнок уверенно ответил "Да!" Мальчик добавил, что не боялся приветствовать президента.

Родители, Ирина и Александр, рассказали, что Вася - самый младший в их немаленькой семье, его балуют больше остальных, не только мама с папой, но и братья и сёстры. Малыш очень общительный, раскованный, любит внимание и с охотой позирует на камеру, эмоционально реагирует, если его снимают.

Старшие Калмыковы поблагодарили президента Владимира Путина и правительство России за адресную поддержку многодетных семей и отметили, что у них остались очень хорошие впечатления от онлайн-встречи.

- Мы его (Владимира Путина - прим. Лайфа) любим и уважаем, за то, что он нам много помогает, и финансово, и всякие проекты направлены на детей, - заключил Александр.