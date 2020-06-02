СКР проверяет информацию о похищении в Кемерове девочки двумя мужчинами

Полиция Кемерова начала проверку по факту сообщений в СМИ о похищении девочки в Рудничном районе города. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Возможное преступление произошло у дома № 18 на улице Нахимова. Двое взрослых мужчин посадили девочку приблизительно десятилетнего возраста в багажник автомобиля и скрылись. Со слов заявителя составлена ориентировка с их приметами.

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Мужчины передвигались на автомобиле Porsche Cayenne тёмного цвета. Уточняется, что ребёнок не кричал и не звал на помощь.

Заявления о безвестном исчезновении девочки не поступало. Тем не менее в данный момент устанавливается местонахождение автомобиля.