Манхэттен захватили мародёры, грабящие магазины — видео

Мародёры начали бить витрины и грабить магазины в Манхэттене. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий.

Колонна протестующих двигается по Пятой авеню, одной из самых "дорогих" улиц мира. Причём в ней есть как те, кто занимается мародёрством, так и те, кто призывает остальных не делать подобного.

Однако к единому решению толпа прийти не может. Корреспондент агентства видел, как группа агрессивных людей разгромила магазин спортивных товаров. Один мужчина выбежал оттуда с кучей бейсболок и начал разбрасывать их по улице.