Манхэттен захватили мародёры, грабящие магазины — видео

Видео © Twitter / US Riot Updates / Rachel Olding
Мародёры начали бить витрины и грабить магазины в Манхэттене. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий.
Колонна протестующих двигается по Пятой авеню, одной из самых "дорогих" улиц мира. Причём в ней есть как те, кто занимается мародёрством, так и те, кто призывает остальных не делать подобного.
Однако к единому решению толпа прийти не может. Корреспондент агентства видел, как группа агрессивных людей разгромила магазин спортивных товаров. Один мужчина выбежал оттуда с кучей бейсболок и начал разбрасывать их по улице.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Протесты в Нью-Йорке длятся уже третий день, 31 мая толпы митингующих вышли на улицы, акции закончились беспорядками и поджогами полицейских машин. Напомним, причиной массовых демонстраций в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Независимое вскрытие признало его смерть убийством.