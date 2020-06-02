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Протаранившего толпу людей в Миннеаполисе Богдана Вечирко спутали с однофамильцем с Украины

У "американского" Богдана имеется гражданство США, отметили в консульстве Незалежной.

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Задержанный Богдан Вечирко. Фото © Minneapolis Police Department

Американец украинского происхождения Богдан Вечирко, который протаранил толпу протестующих в Миннеаполисе, не имеет отношения к вооружённым силам Незалежной. Его спутали с полным тёзкой, сообщает на странице в "Фейсбуке" Генеральный штаб страны.

Информацию, ранее распространённую СМИ и в соцсетях, Генштаб назвал манипулятивной и ложной.

Сестра "украинского" Богдана Вечирко в беседе с изданием "Фокус" заявила, что её брат никогда не был в Америке и находится на родине.

Путаницу породила схожесть мужчин между собой. Наличие гражданства США у "американского" Богдана Вечирко подтвердило и украинское консульство, передаёт "Укринформ".

Напомним, 1 июня появились кадры, как грузовик на полной скорости въезжает на мост, где находится толпа протестующих. В результате инцидента никто не пострадал, кроме водителя. После остановки автомобиля демонстранты решили наказать его, вытащили из салона и стали избивать. Позже полиция арестовала мужчину. Выяснилось, что его зовут Богдан Вечирко, а СМИ сообщили, что он гражданин Украины.

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