Протаранившего толпу людей в Миннеаполисе Богдана Вечирко спутали с однофамильцем с Украины

Американец украинского происхождения Богдан Вечирко, который протаранил толпу протестующих в Миннеаполисе, не имеет отношения к вооружённым силам Незалежной. Его спутали с полным тёзкой, сообщает на странице в "Фейсбуке" Генеральный штаб страны.

Информацию, ранее распространённую СМИ и в соцсетях, Генштаб назвал манипулятивной и ложной.

Сестра "украинского" Богдана Вечирко в беседе с изданием "Фокус" заявила, что её брат никогда не был в Америке и находится на родине.

Путаницу породила схожесть мужчин между собой. Наличие гражданства США у "американского" Богдана Вечирко подтвердило и украинское консульство, передаёт "Укринформ".