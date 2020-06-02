"Давай начнём бунт!" Жителя США арестовали за раздачу взрывчатки на протестах в Миннеаполисе

Жителя США Мэтью Руперта арестовали в Чикаго, его обвиняют в гражданских беспорядках, хранении и раздаче взрывчатки во время протестов в Миннеаполисе, сообщает офис прокурора США по округу Миннесота.

В отношении молодого человека возбуждено федеральное уголовное дело. Согласно его материалам, подозреваемый разместил в "Фейсбуке" ряд публикаций с видеозаписями, которые доказывают его причастность к массовым митингам. 28 мая, после того как начались выступления в поддержку убитого Джорджа Флойда, он опубликовал ролик, в котором заявил, что находится в Миннеаполисе. На кадрах Руперт предлагал демонстрантам взрывные устройства и призывал бросать их в полицейских.

Мэтью показал подписчикам, как поджигал и грабил здания, нанося ущерб имуществу, выкрикивал ругательства и собирался "бомбить спецназ". 30 и 31 мая аналогичные записи появились уже из Чикаго. Бунтарь рассказал о своих планах устроить такие же беспорядки, как в Миннесоте.

— Давай начнём бунт! У меня есть несколько бомб, если некоторые из вас хотят бросить их. Зажги и брось! — такие призывы из видеозаписей подозреваемого приводит в жалобе прокурор.

Утром 31 мая Руперта и его сообщников арестовала полиция в Чикаго за нарушение комендантского часа в условиях чрезвычайного положения. Сотрудники правоохранительных органов обыскали автомобиль молодого человека и обнаружили в нём несколько взрывных устройств, молоток и сверхмощный фонарик.