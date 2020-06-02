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Дети, которых отец в Приморье увёл в лес от коронавируса, вернулись домой

Органы опеки решили не ограничивать мужчину в родительских правах.

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Фото © Pixabay

Уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова сообщила, что дети из посёлка Кавалерово Приморского края, которых отец увёл в лес на время эпидемии коронавируса, вернулись домой.

Дети уже вернулись в семью, сейчас они живут у бабушки, пока отец приводит квартиру в порядок для жизни ребят, — цитирует Романову ТАСС.

Омбудсмен отметила, что органы опеки решили не ограничивать мужчину в родительских правах.

Ребятишек планировали отправить в социально-реабилитационный центр под опеку психологов и педагогов, однако, как уточнила Романова, дети жили в приемлемых условиях даже в палатке, плюс она находилась недалеко от дома.

Напомним, Алексей Ивлев увёл детей в лес из-за страха, вызванного теориями заговора. К примеру, он верил в чипизацию людей, создание генетического оружия и опасность сотовых сетей пятого поколения 5G. По словам мужчины, он опасался за здоровье детей. В отношении Алексея завели административное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

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