Дети, которых отец в Приморье увёл в лес от коронавируса, вернулись домой

Уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова сообщила, что дети из посёлка Кавалерово Приморского края, которых отец увёл в лес на время эпидемии коронавируса, вернулись домой.

— Дети уже вернулись в семью, сейчас они живут у бабушки, пока отец приводит квартиру в порядок для жизни ребят, — цитирует Романову ТАСС.

Омбудсмен отметила, что органы опеки решили не ограничивать мужчину в родительских правах.

Ребятишек планировали отправить в социально-реабилитационный центр под опеку психологов и педагогов, однако, как уточнила Романова, дети жили в приемлемых условиях даже в палатке, плюс она находилась недалеко от дома.