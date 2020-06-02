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В Подмосковье обнаружено тело трёхкратного чемпиона мира по пауэрлифтингу

Проводится доследственная проверка.

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Кадр видео YouTube / gwinplane1

В Московской области обнаружено тело трёхкратного чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Трайбера. Об этом сообщила представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

31 мая в частном домовладении в Высоковске Клинского городского округа было обнаружено тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы,цитирует представителя СКР ТАСС.

По факту смерти мужчины начата доследственная проверка. Следователи изъяли с места происшествия обрез охотничьего ружья. Проводится опрос соседей и родственников.

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