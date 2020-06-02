В Подмосковье обнаружено тело трёхкратного чемпиона мира по пауэрлифтингу

В Московской области обнаружено тело трёхкратного чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Трайбера. Об этом сообщила представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.
— 31 мая в частном домовладении в Высоковске Клинского городского округа было обнаружено тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы, — цитирует представителя СКР ТАСС.
По факту смерти мужчины начата доследственная проверка. Следователи изъяли с места происшествия обрез охотничьего ружья. Проводится опрос соседей и родственников.