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Доктор Мясников рассказал о главной причине "волосопада"

Чтобы устранить проблему, нужно восполнить один из компонентов крови.

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что причиной сильного выпадения волос является нехватка железа в организме.

К нему обратилась женщина с проблемами щитовидной железы. Она рассказала, что после применения выписанного препарата у неё началось обильное выпадение волос. Сокращение дозы вдвое не дало результата.

Как правило, это недостаток ферритина — запасов железа — сопровождается таким сильным, как вы говорите, волосопадом, отметил доктор в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия-1".

По словам Мясникова, проблема может заключаться не в щитовидке, а в составе крови. Врач посоветовал сдать анализы на наличие железа. Восполнив этот недостающий компонент, можно избавиться и от проблемы выпадения волос.

Ранее учёные доказали, что седые волосы могут сами вернуть свой первоначальный цвет.

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