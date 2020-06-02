"Будьте честны". Врачи рассказали, как побороть страх ребёнка перед уколами

Врачи советуют не пугать детей уколами. В частности, нельзя говорить малышам, что доктор сделает прививку за плохое поведение. Вместо этого следует объяснить, для чего вообще нужна вакцинация, и время от времени напоминать о том, что это полезное мероприятие, которого не стоит бояться.

— Будьте честны. Объясните, что во время укола ребёнок почувствует, что его ущипнули или ужалили. Это нормально и продлится недолго, — отметили в Центре общественного здоровья Украины.

Специалисты также рекомендуют всей семье, в том числе старшим братьям и сёстрам, беседовать с детьми о пользе вакцинации, а непосредственно в кабинет врача взять с собой любимую игрушку или одеяло, чтобы снизить тревожность юного пациента.