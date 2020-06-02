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В Мехико пассажиров метро попросили замолчать из-за коронавируса

Данная рекомендация дана в рамках кампании "Молча предотвращаем заражение".

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Пассажирам метрополитена в Мехико рекомендовано не разговаривать во время поездки для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сказано в сообщении администрации метро в "Твиттере".

Начатая властями кампания под названием "Молча предотвращаем заражение" направлена на уменьшение количества выделяемых при разговоре частиц, которые могут быть источником заражения в замкнутых пространствах.

Столица Мексики значительно опережает другие города страны по числу заражений коронавирусом. Власти города обязали всех жителей соблюдать масочный режим в метро с 17 апреля.

Всего в стране инфицировано 90 664 человека, из которых скончалось 9930.

Ранее эксперт рассказал о риске заразиться коронавирусом от смартфона.

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