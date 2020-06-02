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Россиян предупредили о новых схемах мошенничества на фоне пандемии коронавируса

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно доверять только официальным источникам информации.

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Роспотребнадзор предупредил об увеличении числа случаев мошенничества на фоне пандемии коронавируса и дал советы, как не попасться на уловки злоумышленников. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Россиянам напомнили, что недобросовестные граждане пользуются страхами потребителей. Так, например, населению на условиях предоплаты предлагают "уникальные" товары: фильтры, очистители воздуха, лекарства и многое другое.

Также мошенники обманывают доверчивых людей, сообщая им, что нужно оплатить штраф, пройти платный тест на CoViD-19 или выписать пропуск за деньги. В Интернете пользователям предлагают перейти по сомнительным ссылкам и оставить свои личные данные.

Ещё одна уловка злоумышленников может представлять реальную опасность, они под видом врачей, санитарных или социальных работников пытаются проникнуть в квартиру, чтобы совершить кражу.

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам доверять только официальным источникам информации. Для консультаций можно обратиться на портал по защите прав потребителей или на горячую линию ведомства.

Ранее Сбербанк рассказал, как мошенники пользуются темой коронавируса.

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