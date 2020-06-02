Россиян предупредили о новых схемах мошенничества на фоне пандемии коронавируса

Роспотребнадзор предупредил об увеличении числа случаев мошенничества на фоне пандемии коронавируса и дал советы, как не попасться на уловки злоумышленников. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Россиянам напомнили, что недобросовестные граждане пользуются страхами потребителей. Так, например, населению на условиях предоплаты предлагают "уникальные" товары: фильтры, очистители воздуха, лекарства и многое другое.
Также мошенники обманывают доверчивых людей, сообщая им, что нужно оплатить штраф, пройти платный тест на CoViD-19 или выписать пропуск за деньги. В Интернете пользователям предлагают перейти по сомнительным ссылкам и оставить свои личные данные.
Ещё одна уловка злоумышленников может представлять реальную опасность, они под видом врачей, санитарных или социальных работников пытаются проникнуть в квартиру, чтобы совершить кражу.
Роспотребнадзор порекомендовал россиянам доверять только официальным источникам информации. Для консультаций можно обратиться на портал по защите прав потребителей или на горячую линию ведомства.
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