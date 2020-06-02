Жёлтый уровень опасности объявили в Москве из-за порывистого ветра

Второй день лета принесёт в Москву облачную и дождливую погоду с порывами ветра до 17 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Днём воздух прогреется до 12–14 градусов, ночью столбики термометров покажут от 9 до 11. В Подмосковье в дневные часы от 10 до 15, в ночные — 6–11.
Ветер ожидается восточный и северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
До 12:00 среды в Москве и Подмосковье действует жёлтый уровень погодной опасности.
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