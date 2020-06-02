"Начинают сыпаться". Пушков считает, что США вступили во время сумятицы

— США начинают сыпаться. Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с CoViD-19 в самих США, по неспособности помочь европейским союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу, — написал Пушков в "Твиттере".