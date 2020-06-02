"Начинают сыпаться". Пушков считает, что США вступили во время сумятицы

Сенатор Алексей Пушков считает, что в США наступили времена сумятицы.
— США начинают сыпаться. Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с CoViD-19 в самих США, по неспособности помочь европейским союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу, — написал Пушков в "Твиттере".
Напомним, в США в последние несколько дней проходят массовые протесты после жестокого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. В более чем 40 городах объявлен комендантский час.