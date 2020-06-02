Песков — о протестах в США: слава богу, у нас такого не происходит

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что массовые протесты в США, вызванные смертью афроамериканца в результате жестокого задержания полицией, не имеют отношения к российской повестке.

— У нас своя повестка. Слава богу, то, что происходит в Штатах, у нас не происходит. Слава богу, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, массовые протесты в США идут уже седьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах.