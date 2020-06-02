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Путин и Трамп не обсуждали тему беспорядков в США

Накануне, 1 июня, лидеры провели телефонный разговор.

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Фото © Kremlin Press Office / Handout / Anadolu Agency / Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе вчерашнего телефонного разговора Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не обсуждали тему беспорядков в США.

Нет. Это не вопрос двусторонних российско-американских отношений, — добавил Песков.

По его словам, лидеры обсудили грядущий саммит G7, на который Трамп хотел пригласить Россию. Представитель Кремля отметил, что такие планы будут обсуждать по дипканалам.

Существует понимание, что все модальности этой инициативы, все нюансы, связанные с проведением подобных форматов, должны обсуждаться по дипканалам. И наши дипломаты будут дальше общаться, чтобы от американских партнёров дополнительную информацию получить, — сказал Песков.

Напомним, накануне Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили широкий круг тем — от ситуации с коронавирусом до запуска корабля Crew Dragon Илоном Маском.

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