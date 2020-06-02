Путин и Трамп не обсуждали тему беспорядков в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе вчерашнего телефонного разговора Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не обсуждали тему беспорядков в США.

— Нет. Это не вопрос двусторонних российско-американских отношений, — добавил Песков.

По его словам, лидеры обсудили грядущий саммит G7, на который Трамп хотел пригласить Россию. Представитель Кремля отметил, что такие планы будут обсуждать по дипканалам.

— Существует понимание, что все модальности этой инициативы, все нюансы, связанные с проведением подобных форматов, должны обсуждаться по дипканалам. И наши дипломаты будут дальше общаться, чтобы от американских партнёров дополнительную информацию получить, — сказал Песков.