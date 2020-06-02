Совет Федерации одобрил создание регистра сведений о россиянах

Совет Федерации одобрил закон о создании единого федерального регистра, который будет содержать информацию о населении страны. В него будут внесены актуальные и достоверные данные о физлице.
В регистре будут указываться ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, а также информация о регистрационном учёте гражданина и другое. Данные смогут получить государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, любой россиянин будет иметь возможность обратиться для изменения сведений из регистра.
Закон обязывает Федеральную налоговую службу России обеспечить защиту записи федерального регистра во избежание несанкционированного доступа к ней или её уничтожения.
Напомним, ранее эксперт рассказал Лайфу, что единый регистр сведений о россиянах — неизбежный шаг на пути к цифровизации. Собеседник Лайфа уверен, что такая система повысит эффективность государственной политики. Кроме всего прочего, это просто удобно, поскольку выражение "вся жизнь в телефоне" для современного человека не пустые слова.