Совет Федерации одобрил создание регистра сведений о россиянах

Совет Федерации одобрил закон о создании единого федерального регистра, который будет содержать информацию о населении страны. В него будут внесены актуальные и достоверные данные о физлице.

В регистре будут указываться ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, а также информация о регистрационном учёте гражданина и другое. Данные смогут получить государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, любой россиянин будет иметь возможность обратиться для изменения сведений из регистра.

Закон обязывает Федеральную налоговую службу России обеспечить защиту записи федерального регистра во избежание несанкционированного доступа к ней или её уничтожения.