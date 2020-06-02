В России создают вакцину от CoViD-19 в виде йогурта

Российские учёные работают над созданием отечественной вакцины от коронавируса, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта. Об этом рассказал вице-президент РАН Владимир Чехонин.

Он отметил, что необычный формат препарата разрабатывают учёные Института экспериментальной медицины. Вакцина относится к виду мукозальных, которые вводят в рот в виде аэрозолей или чуть более крупных капель.

Лекарство будет влиять на шиповидный белок, позволяющий SARS-CoV-2 инфицировать здоровые клетки.

— Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта. На сегодняшний день проводятся доклинические испытания, — цитирует Чехонина ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент российские учёные разрабатывают девять разных вакцин, которые должны помочь справиться с CoViD-19. Шесть из них являются результатом трудов специалистов "Вектора", ещё две — сотрудников компании "Биокад", а последнюю создаёт Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток.