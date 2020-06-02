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Минобороны РФ отобрало 50 добровольцев для тестирования вакцины от CoViD-19

Все кандидаты прошли предварительное обследование.

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Фото © Pixabay

Министерство обороны России провело отбор добровольцев для проведения тестирования отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.

Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний, — цитирует собеседника ТАСС.

Всего в клинических испытаниях примет участие 50 военнослужащих, среди которых — пять женщин. Третьего июня первая группа участников тестирования приедет в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса.

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