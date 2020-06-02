Минобороны РФ отобрало 50 добровольцев для тестирования вакцины от CoViD-19

Министерство обороны России провело отбор добровольцев для проведения тестирования отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.

— Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний, — цитирует собеседника ТАСС.

Всего в клинических испытаниях примет участие 50 военнослужащих, среди которых — пять женщин. Третьего июня первая группа участников тестирования приедет в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте ведомства.