Китайский врач назвал три правила измерения температуры

Для того чтобы наиболее точно измерить температуру тела, необходимо соблюдать три правила. Об этом сообщает Qianjiang Evening News со ссылкой на заведующего инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань", главу шанхайской экспертной группы по лечению CoViD-19 Чжана Вэньхуна.

Врач подчеркнул, что многие методы измерения температуры тела не очень точны. К примеру, если датчик прикладывать к руке, эффективность будет относительно низкая.

Зато температура лба точна. Поэтому при использовании бесконтактных термометров правильнее наводить прибор в эту зону.

Однако глава шанхайской экспертной группы по лечению CoViD-19 добавил, что не стоит замерять температуру сразу после приёма пищи, иначе она будет примерно на полградуса выше. Также нужно отказаться от проверки после физических нагрузок, поскольку они способствуют повышению температуры тела.