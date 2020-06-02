За сутки в России выявили 8863 новых случая коронавируса

За сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8863. При этом у 41,9% пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлен 423 741 случай заболевания в 85 регионах.
В пятёрке регионов по числу выявленных пациентов — Москва (+2286 случаев за сутки), Подмосковье (+732), Санкт-Петербург (+376), Нижегородская область (+354), Свердловская область (+292).
За сутки зафиксировано 182 летальных исхода (всего 5037), также за это же время в России полностью выздоровело 11 108 пациентов (а всего с начала эпидемии уже 186 985).