За сутки в России выявили 8863 новых случая коронавируса

За сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8863. При этом у 41,9% пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлен 423 741 случай заболевания в 85 регионах.

В пятёрке регионов по числу выявленных пациентов — Москва (+2286 случаев за сутки), Подмосковье (+732), Санкт-Петербург (+376), Нижегородская область (+354), Свердловская область (+292).