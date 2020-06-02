В "Роскачестве" проверили водопроводную и бутилированную воду

Эксперты "Роскачества" провели проверку и выяснили, что водопроводная вода уступает по качеству бутилированной. Об этом сообщается на сайте организации.

Проанализировав пробу, взятую на улице Правды, специалисты пришли к выводу, что вода из-под крана полностью соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил. Однако постоянное употребление такой воды может негативно сказываться на организме из-за содержащихся в ней аммиака, нитрит-иона и повышенной альфа-активности.

Для проведения проверки и сравнения сотрудники "Роскачества" отправили в лабораторию шесть бутылок бутилированной воды без газа, зарегистрированной под марками "Новотерская", "Святой источник", Aqua Minerale, "Шишкин лес", "Калинов родник" и "Липецкая росинка".

По результатам исследования выяснилось, что нормативам законодательства не соответствует лишь "Липецкая росинка": в ней эксперты зафиксировали относительно высокое содержание нитратов. Кроме того, при нагревании до 20 и 60 градусов выявили сильный запах. Как полагают специалисты, причиной может являться недостаточная очистка воды.