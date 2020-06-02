НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В Раде заявили, что Украина отдаляется от статуса космической державы

Выступивший с критикой парламентарий считает, что страна застряла в "лихих девяностых".

129

Фото © Pixabay

Депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко высказала мнение, что Украина всё больше отдаляется от статуса космической державы. Её выступление опубликовано на канале парламента в YouTube.

Украина — пока что космическая страна, но всё дальше от космоса. Потому что наша промышленность стоит, экономика — в стагнации, правительство — в неадеквате, предприятия убиты, никто во власти не занимается борьбой за страну, за рынки сбыта, — отметила Геращенко.

Она добавила, что Незалежная застряла в "лихих девяностых".

Ранее Лайф сообщал, что на Украине заявили об успешном испытании противокорабельных ракет "Нептун".

Выбор редакции

Loading...