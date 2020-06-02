В Раде заявили, что Украина отдаляется от статуса космической державы

Депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко высказала мнение, что Украина всё больше отдаляется от статуса космической державы. Её выступление опубликовано на канале парламента в YouTube.

— Украина — пока что космическая страна, но всё дальше от космоса. Потому что наша промышленность стоит, экономика — в стагнации, правительство — в неадеквате, предприятия убиты, никто во власти не занимается борьбой за страну, за рынки сбыта, — отметила Геращенко.