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Полиция зачистила улицы от демонстрантов для прогулки Трампа — видео

Для разгонов протестующих правоохранители использовали слезоточивый газ и резиновые пули.

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Видео © Twitter / Ellie Hall / Philip Crowther / The Hill

Президент США Дональд Трамп прогулялся по "Лафайет-сквер" после выступления перед общественностью в Розовом саду Белого дома. После общения с журналистами он отметил, что планирует отдать дань уважения одному особому месту. В это время полиция очищала улицу от демонстрантов. Для разгонов были использованы светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, пишет The Washington Post.

Глава Белого дома в сопровождении сотрудников администрации и представителей прессы покинул резиденцию и направился в сторону уже пустой площади. Дойдя до Епископальной церкви святого Иоанна, которую вечером 31 мая подожгли протестующие, Трамп приподнял Библию и заявил, что США — "самая великая страна в мире". Он также дал слово обеспечить безопасность страны.

Как известно, Церковь святого Иоанна часто называют "президентской" из-за того, что с момента её постройки в 1815 году каждый американский лидер хоть раз посещал её, занимая пост главы государства.

Напомним, причиной массовых беспорядков стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Митинги в стране проходят уже несколько дней, более чем в 40 городах объявлен комендантский час.

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