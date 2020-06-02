Полиция зачистила улицы от демонстрантов для прогулки Трампа — видео

Президент США Дональд Трамп прогулялся по "Лафайет-сквер" после выступления перед общественностью в Розовом саду Белого дома. После общения с журналистами он отметил, что планирует отдать дань уважения одному особому месту. В это время полиция очищала улицу от демонстрантов. Для разгонов были использованы светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, пишет The Washington Post.

Глава Белого дома в сопровождении сотрудников администрации и представителей прессы покинул резиденцию и направился в сторону уже пустой площади. Дойдя до Епископальной церкви святого Иоанна, которую вечером 31 мая подожгли протестующие, Трамп приподнял Библию и заявил, что США — "самая великая страна в мире". Он также дал слово обеспечить безопасность страны.

Как известно, Церковь святого Иоанна часто называют "президентской" из-за того, что с момента её постройки в 1815 году каждый американский лидер хоть раз посещал её, занимая пост главы государства.